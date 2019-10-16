شكرا لقرائتكم هاني رمزي: سلجادو؟ أجيري مكنش يعرف سبب وجوده وهدد بعدم حضور أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث هاني رمزي مدرب المنتخب المصري السابق عن الاسباني ميشيل سلجادو عضو الجهاز الفني السابق بالمنتخب.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "سلجادو كان بيجي على المعسكر مش أكتر، بيتواجد على الغدا، لو عاوزين لاعب زيادة في التقسيمة كان بيشارك هو".

وأضاف "سلجادو لم يكن يحضر المحاضرات الفنية ولا الاختيارات لقوائم المباريات، سالت اجيري عن دور سلجادو قالي انا مطلبتش ضمه ولما تعاقدت مع اتحاد الكرة قالولي سلجادو هيكون موجود".

Advertisements

وأستكمل هاني رمزي "قبل أمم إفريقيا كان سلجادو بيتكلم انه مش هيحضر البطولة بسبب رفضه التواجد في المدرجات اثناء المباريات بدلًا من دكة البدلاء تطبيقا للوائح الاتحاد الافريقي ولكنه اقتنع في النهاية".

مختتمًا "سلحاجة كان بيدي خبراته بشكل فردي للاعبين اثناء التقسيمة ولكن مكنش له دور واضح معانا".