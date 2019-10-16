شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك رسمياَ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي.

انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد قطبي الكرة المصرية الى مباراة القمة التي ستجمعهما مساء السبت المقبل بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط بينما يقع الزمالك في المركز الرابع بسبعة نقاط بفارق الأهداف لصالح اصحاب المركزين الثاني والثالث بيراميدز والمقاولون علي التوالي.

وشارك ساسي في التدريبات الجماعية للفريق عقب وصوله أمس الاثنين إلى القاهرة قادما من تونس، وذلك بعد مشاركته في المباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة

Advertisements

من ناحية أخرى عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي لاعبا الفريق وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادي.

وقام ميتشو بالحديث مع الثنائي في بعض الأمور الفنية خاصة وأن الخواجة الصربى يعتمد على اللاعبين منذ حضوره لتدريب قلعة ميت عقبة .