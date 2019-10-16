شكرا لقرائتكم نادر شوقي يرد على اتهامات مجاملات الأهلي باستضافة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة عن اقتراحه باستضافة ملعبه لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

وقال نادر في تصريحاتتلفزيونية: "ليه تم الاخذ بالاقتراح انه لخدمة الأهلي؟، السنة الي فاتت انا اتنازلت عن خوض مباراة الدور الاول امام الزمالك ونقلتها للدور الثاني".

وأضاف "انا طلبت لعيبة من الزمالك ورفضوا، والأهلي طلبت منه لعيبة تانية ورفضوا برضه".

وعن نتائج فريقه، قال نادر شوقي "مش بقيم الفريق بالمباراة، عندنا جهاز فني وإدارة محترمة، التقييم سيكون بعد نهاية الدور الأول".