سموحة يستدعي 22 لاعبا لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل استقر حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة على استدعاء ٢٢ لاعبا لمباراه بيراميدز فى الاسبوع الرابع والمقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، الخميس، مساء على ملعب الدفاع الجوى. واللاعبين هم ، : الهانى سليمان وعمر صلاح ومحمد كوفى ومحمود عزت ورجب نبيل وكريم يحيى وأحمد ابو الفتوح ومحمد الترهونى وشريف رضا ويوسف ديوب ومحمد نادى وأحمد جمال وأحمد حمص وناهر ماهر وإسلام جمال وإسلام الفار وحسام حسن ورونالد وانجا وأحمد حسن مكى وإيدى ايموو محمود حليمو وإبراهيم عبد القوى. وكان محمد فرج عامر قد حضر التدريب الاخير وطالب اللاعبين بالاداء الرجولى امام بيراميدز وتحقيق نتيجه ايجابيه استمرار للاداء الجيد والذى بدأ بالتعادل مع المقاولون والفوز على انبى ، ووعد فرج عامر بمكافآت مجزية حال تحقيق الفوز والزحف نحو المقدمة.

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