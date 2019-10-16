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هاني رمزي يكشف سبب عدم ضم كهربا ورمضان صبحي مع أجيري...

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جدة - عمرو شويل كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، سبب استبعاد رمضان صبحي ومحمود كهربا من قائمة الفراعنة بكأس الامم الافريقية الأخيرة.

 

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وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: اجيري كان لديه تحفظ على كهربا، كان يعلم بما كان يحدث مع كوبر، وايضا بعض تصرفات اللاعب خلال مباريات الدوري.

 

واردف : اما رمضان صبحي فكان اجيري لديه بعض التحفظات عليه، وكان يرى ان وردة أفضل منه على الاجناب.

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