شكرا لقرائتكم هاني رمزي يكشف سبب عدم ضم كهربا ورمضان صبحي مع أجيري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، سبب استبعاد رمضان صبحي ومحمود كهربا من قائمة الفراعنة بكأس الامم الافريقية الأخيرة.
وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: اجيري كان لديه تحفظ على كهربا، كان يعلم بما كان يحدث مع كوبر، وايضا بعض تصرفات اللاعب خلال مباريات الدوري.
واردف : اما رمضان صبحي فكان اجيري لديه بعض التحفظات عليه، وكان يرى ان وردة أفضل منه على الاجناب.
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