شكرا لقرائتكم الجماهير الفلسطينية: وجود الأخضر في رام الله أكبر انتصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رحبت الجماهير الفلسطينية بالمنتخب السعودي، وذلك قبل المواجهة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وشهدت المباراة أجواء مميزة على الجانب الجماهيري، وكشف عدد من المشجعين ترحيبهم الكبير بالأخضر، وذكرو في لقاء مع برنامج "في المرمى" قبل المباراة أن وجود المنتخب السعودي أكبر إنجاز.
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