شكرا لقرائتكم لاعبو فلسطين أمام ارتباطات خارجية ورحلات طويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تعادل المنتخبين الفلسطيني والسعودي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في رام الله، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، سيتعن على عدة لاعبين من المنتخب الفلسطيني العودة سريعا إلى أنديتهم الخارجية وذلك لأسباب مختلفة.

وقال اللاعب تامر صيام أنه سيتواجد الأربعاء في الأردن، حتى يغادر الخميس إلى المغرب، فيما يرتبط صالح شحادة بمباراة يوم السبت، وعليه السفر برا يوم السبت ومنها جوا إلى سويسرا، في حين يلعب نظمي بدوي مواجهة في أميركا يوم السبت.