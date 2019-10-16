رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب «تعليمات أمنية»

الموجز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل.

وقال اتحاد الكرة، في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء، إنه "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق»

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يأتي هذا بعدما كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأمن رفض إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة من عمر الدورى على استاد القاهرة.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه تم إرسال خطاب للأمن باختيار برج العرب لاستضافة مباراة القمة فى موعدها يوم السبت المقبل، وبحضور جماهيرى بواقع 5 آلاف لكل نادٍ، إلا أن الأمن لم يرد.

وكان النادى الأهلي، قد خاطب مسئولي اتحاد الكرة، للاستفسار عن تأجيل مباراة القمة، خاصة أن الأهلي لم يتلق خطابا رسميا بالتأجيل وقتها.