أبوتريكة: «لو تفاعلت مع قميص الأهلي بصدق النسر على الشعار هيطير بيك»

الموجز

استرجع نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة علاقته ذكرياته مع القلعة الحمراء وجماهير نادي القرن.

وقال أبوتريكة، في تصريحات مصورة أوردها موقع "يلاكورة" مساء اليوم الثلاثاء، إن جمهور الأهلي الأفضل على الاطلاق لأنه يحب بصدق ودون مجاملات ودون مصالح، يقال في أغانيهم "على الحلوة والمرة معاه".

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "أكبر نعمة منّ بها الله علي، ونعم الله علي كثيرة هي اللعب ضمن صفوف النادي الأهلي، شعبية الأهلي تطغى، قميص النادي الأهلي يمنح شعور مختلف، وعمر ما كان هناك نجم أكبر من الكيان".

وأكد أبوتريكة أن قميص النادي الأهلي ذو ثقل، "واضافة ويمنحك الروح، إذا تفاعلت معه وأحببته بصدق، نسر النادي الأهلي يطير بك، تشعر أن قميص الأهلي له جناحين".

وتابع: "طالما كنت محب وعاشق للنادي، النادي به كل عوامل النجاح، إدارة ولاعبين وموارد مالية، وجمهور يحرك الحجر، لذا لعبي في الأهلي هو أكبر نعمة أنعم بها الله علي".

Advertisements

واختتم أبوتريكة تصريحاته قائلاً: "لم أحلم بالوصول لما وصلت له الأن، خاصًة وأنني عانيت منذ صغري".

وكان أبوتريكة قد اتخذ قرار اعتزال كرة القدم بعد خروج مصر من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وهو ما دفع مسؤولو النادي الأهلي لإقناعه بالتراجع عن قراره بالاعتزال.

وبعد محاولات قرر اللاعب أن تكون بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2013 بالمغرب هي نهاية مشوراه الاحترافي في كرة القدم. واعتزل في مساء يوم 18 من ديسمبر 2013.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في يناير 2014، عن فوز اللاعب بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، ليصبح أول لاعب كرة قدم يحصل علي جائزة رسمية بعد اعتزاله، وتسلم الجائزة في لاجوس في التاسع من يناير عام 2014.

وعقب اعتزاله قرر وقتها أن يخوض مجال العمل الإداري في كرة القدم بعيداً عن التدريب والإعلام، وقام بالسفر إلى أوروبا للحصول على دورة تدريبية في الإدارة وخضع للدراسة والتدريب في ألمانيا ولكنه لم يستمر طويلاً.