شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: البدرى قادر على تحقيق الانجازات مع منتخب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي، المدير الفني السابق لفريق الجونة، أنه متفائل بمستقبل المنتخب الوطني خلال الفترة الفترة المقبلة مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني .

وأشار حمادة صدقي في تصريحات لقناة تايم سبورت ، إلي أن البدري قادر علي تحقيق الانجازات مع الفراعنة و استعادة المنتخب الوطني لمكانته الطبيعية والصعود إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية 2021 وكأس العام 2022.

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وأضاف المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، أنه لا أحد يتمكن الحكم علي الفراعنة مع البدري في مباراة بتسوانا الودية ، مشيراً إلى أنه يتمني من الجماهير مساندة الجهاز الفني واللاعبين والصبر عليهم .

وكان المنتخب الوطني قد فاز علي بتسوانا بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس علي استاد برج العرب، في أول مهمة لحسام البدري مع الفراعنة .