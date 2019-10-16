شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر بيان رسمي للاتحاد. وجاء البيان كالتالي: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق". Advertisements القمة

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