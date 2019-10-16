7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15/10/2019 العديد من الاخبار الهامة ، ونرصد اهم 7 اخبار في اليوم

مروان محسن يواصل التأهيل فى الأهلى وعودة الدوليين قبل القمة

واصل مروان محسن، مهاجم الأهلى تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلي، على هامش مران ألفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

الزمالك يؤهل محمود علاء وعبد الله جمعة استعدادًا للأهلى

خاض الثنائى عبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبا فريق الكرة بالنادى بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف دوسان ستوجنوفيش المدرب العام للفريق، وذلك قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي.

صور.. عماد متعب يكشف موعد مباراة اعتزاله ويؤكد: محمد صلاح أفضل لاعب عالميا

أكد عماد متعب، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن مباراة اعتزاله ستكون خلال شهر أبريل أو مايو المقبل، وأن المباراة ستضم أكبر لاعبين وأندية فى العالم

حكام أمريكا الجنوبية يدخلون حسابات إدارة القمة بسبب اعتذار الأوروبيين

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تلقى اتحاد الكرة أكثر من اعتذار من حكام أوروبا عن عدم الحضور إلى مصر يوم السبت المقبل لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى العام.

صور.. البدرى وشوبير وطولان ولاعبو الأهلى فى عزاء والدة علاء عبد الصادق حرص حسام البدرى المدير ألفنى للمنتخب الوطني، على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلى والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلى المقام حاليًا فى مسجد الحامدية الشإذلية.

ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك وميتشو يعقد جلسة مع بوطيب

انتظم التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

إيهاب جلال يعلن قائمة المصرى لمواجهة المقاصة فى الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير ألفنى للمصرى البورسعيدى ضم 20 لاعبا لقائمة فريقه للدخول فى معسكر مغلق بالعين السخنة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل فى ملعب الجيش بالسويس فى رابع جولات الدوري.