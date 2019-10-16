شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 15 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 15 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة على رأسها عودة اللاعبين الدوليين للمشاركة فى تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة الأهلى المقرر إقامتها يوم السبت المقبل

طارق حامد راحة من تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

استأنف فريق الكرة بالزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري المصري، بعد عودة اللاعبين الدوليين عقب المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

تصعيد ثلاثة ناشئين للتدريب مع الفريق الأول بالزمالك

قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك تصعيد الثلاثي أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للتدريب مع الفريق الأول فى التدريبات المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة بالدورى

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تدريبات بدنية وفنية شاقة لحراس الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلى

خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الزمالك لبعض التدريبات البدنية والفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق.

ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك وميتشو يعقد جلسة مع بوطيب

انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.