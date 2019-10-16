شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الننى يكشف حقيقة عروض روما وميلان وعودة اللاعب لأرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء نظمي وكيل أعمال محمد الننى لاعب بشكتاش التركى، أن ناديى روما وإنتر ميلان الإيطالى، قدما عروضًا لضم اللاعب فى يناير الماضى، موضحًا أنه لا يستطيع التحدث على تجدد تلك المفاوضات فى الوقت الحالى.

أضاف وكيل الننى خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن اللاعب تلقى أكثر من عرض فى فترة الانتقالات الأخيرة، من أجل ضمه على سبيل الإعارة، وكان أبرزها فالينسيا وليستر سيتى ووستهام يونايتد، لافتًا إلى أن قرار الخروج من أرسنال على سبيل الإعارة لا يتعلق بالننى فقط ولكن توجد أمور مشتركة بين جميع الأطراف، حتى انتهى الأمر بإعارته لبشكتاش التركى.

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تابع علاء نظمى حديثه، أن هناك فرصة كبيرة لعودة محمد الننى إلى صفوف أرسنال الإنجليزى، مشيرًا إلى أن الإسباني أوناى إيمرى، المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزي، لم يطلب الاستغناء عن خدمات الننى، بل طلب خروجه على سبيل الإعارة لتطوير أدائه ثم العودة مجددًا.