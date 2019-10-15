شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تحسم التأهل ليورو 2020 بتعادل قاتل أمام السويد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم المنتخب الإسباني تأهله لنهائيات يورو 2020، بتعادل قاتل بهدف لمثله أمام السويد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل الأخير «فريندز أرينا»، ضمن لقاءات المجموعة السادسة في التصفيات.
وتقدم منتخب السويد عن طريق ماركوس بيرج في الدقيقة 50، وأدرك منتخب إسبانيا التعادل في الدقيقة 90 عن طريق ردوريجو مورينو.
وبهذا التعادل، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى النقطة 20 في صدارة المجموعة، ورفع منتخب السويد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.
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