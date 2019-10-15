شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفوز على ليشتنشتاين بخماسية في تصفيات يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح منتخب إيطاليا مضيفه منتخب ليشتنشتاين، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب /رينبارك/، ضمن لقاءات المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وافتتح فيديريكو بيرنادريسكي أهداف المباراة في الدقيقة 2، قبل أن يضيف أندريا بيلوتي الهدف الثاني في الدقيقة 70، وسجل رومانيولي ثالث أهداف الأزوري في الدقيقة 77، فيما أحرزستيفان الشعراوي الهدف الرابع في الدقيقة 82، ليختم بيلوتي النتيجة بهدف ثاني له بالدقيقة 92.
وواصل المنتخب الإيطالي تصدره للمجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير.
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