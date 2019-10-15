شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يفوز على نيبال بثلاثية نظيفة في التصفيات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنتخب الأردني لكرة القدم على ضيفه نيبال 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد عمان الدولي في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
أحرز الأهداف فارس شيلبية في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، وأحمد العرسان في الدقيقة 78، وبهاء فيصل في الدقيقة 88.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأردن إلى 7 نقاط في المركز الثاني.. فيما تجمد رصيد نيبال عند 3 نقاط في المركز الرابع.
وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم بنفس الجولة، فازت البحرين على ضيفتها إيران بهدف نظيف بالمجموعة الثالثة، وقطر على ضيفتها عمان 2-1 بالمجموعة الخامسة.
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