شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة وزارية بالسومو والرماية والتجديف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز التاريخى غير المسبوق لمنتخب السومو بالفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى الترتيب العام ببطولة العالم التى أُقيمت باليابان. يأتى ذلك، فى الوقت الذى هنأ فيه وزير الرياضة لاعب التجديف، عبدالخالق البنا، لحصوله على الميدالية الذهبية والفوز ببطولة إفريقيا التى أُقيمت بتونس والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020. وأثنى وزير الشباب والرياضة على مجهود اللاعب خلال البطولة، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستقدم جميع أوجه الدعم للاعب فى الفترة القادمة للإعداد للأوليمبياد. فى سياق آخر، عبّر «صبحى» عن سعادته بإنجاز عزمى محيلبة، لاعب الرماية، لحصوله على برونزية كأس العالم للرماية «بندقية الأسكيت».

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