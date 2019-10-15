شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: المنتخب يحتاج لعدالة فى الاختيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجمع عدد من خبراء كرة القدم على أن المنتخب الوطنى مازال يعانى من المشاكل الفنية التى تبحث عن حلول سريعة قبل دخوله التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية بعد تجربته الودية التى فاز فيها على بتسوانا بهدف نظيف.

وأضاف الخبراء أن المنتخب يحتاج لدماء جديدة تستطيع صناعة الفارق على مستوى الأداء وتنفيذ التعليمات وإعادة أمجاد الفراعنة على الصعيد القارى، فضلا عن استبعاد العناصر الضعيفة من الحرس القديم الذين لم يظهروا بمستوى جيد رغم امتلاكهم الخبرة الدولية.

وطالب الخبراء الجهاز الفنى، بقيادة حسام البدرى بضرورة علاج الأخطاء سريعا خاصة أن الوقت ضيق على مواجهة كينيا فى التصفيات الإفريقية لتجنب صدمة البداية التى تكون سلاحا ذا حدين إما أن ترفع من المعنويات أو تضع الفريق تحت سهام النقد وتزيد من الضغوط على اللاعبين، خاصة أن سيناريو الإخفاق الإفريقى الأخير يطارد المنتخب حتى الآن وتسبب فى حدوث أزمة ثقة بين الجماهير ولاعبى المنتخب.

من جانبه، أكد أحمد الكأس المدير الفنى لفريق أبو قير أن تقييم المنتخب حاليا صعب لأنها أول مباراة يخوضها تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى، لكن يمكن أن نوضح بعض الأمور التى يحتاجها المنتخب وقد تساعده على العودة للأداء الجيد.

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وأضاف الكأس أن الجهاز الفنى يحتاج لمباريات ودية متدرجة فى المرحلة المقبلة حتى يتمكن من التعرف على نقاط القوة والضعف عند اللاعبين قبل الاستقرار على التشكيل الذى سيعتمد عليه فى المباريات، فضلا عن منح الفرصة للعناصر التى تجيد مع فرقها لتوسيع دائرة اهتمامه وإيجاد حلول للمراكز التى تبحث عن عناصر تجيد داخل الملعب.

وأشار إلى أن قوة الدورى ستكون سلاحا مهما أمام حسام البدرى لاكتشاف أفضل العناصر خلال الفترة المقبلة خاصة أن الفترة الماضية أثبتت حاجة المنتخب لدماء جديدة.

من جهته، قال مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق، إن المنتخب فى حاجة لمزيد من التجارب الودية لعلاج الأخطاء وتجربة اللاعبين لحين الوصول إلى أفضل العناصر التى تستطيع قيادة المنتخب خلال التصفيات الإفريقية.

وأضاف أن تجربة بتسوانا لا تعبر عن المستوى الحقيقى للمنتخب لكنها منحت الجهاز الفنى الفرصة للتعرف على السلبيات وعلاجها.

وقال نبيل محمود مدرب الزمالك السابق، إن المنتخب يحتاج لعناصر جديدة تعوض المجموعة التى ظهرت بمستوى ضعيف، كما يحتاج المنتخب لتجربة أكثر من طريقة لعب حتى يصل للطريقة التى تناسب المجموعة التى سيختارها البدرى للفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حسام البدرى يحتاج إلى مراجعة فكرية وخططية خصوصاً أنه لم يكن موفقا فى بعض الاختيارات خصوصا للمجموعة التى أثبتت فشلها فى مراحل سابقة، كما أن الفريق افتقد محمد صلاح نجم المنتخب، خاصة أنه يرعب المنافسين لقدراته الفنية العالية وإيجادته التسجيل فى أى وقت.