شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يضم مصطفى فتحى لقائمة مواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على ضم مصطفى فتحى، لاعب الفريق، لقائمة مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام.

ويرغب ميتشو فى الاستفادة من اللاعب بعد عودته والمشاركة مرة أخرى فى المباريات، حيث شارك فى مباراة المنيا الودية وقدم أداء جيدا، حيث نال إشادة من الجميع، حيث يرغب المدير الفنى الصربى فى وضع مصطفى فتحى على دكة البدلاء خلال مباراة القمة.

فى نفس السياق، رفع الجهاز الفنى للفريق حالة الطوارئ، حيث فرض ميتشو السرية والتركيز على اللاعبين، وطالبهم بعدم تشتيت ذهنهم بأى أمور أخرى بعيدة عن الملعب وضرورة تحقيق الفوز فى هذه المباراة المهمة والمرتقبة من أجل العودة مرة أخرى إلى الانتصارات وتعويض هزيمة مباراة كأس السوبر.

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ويرغب ميتشو فى انتظام اللاعبين فى معسكر مغلق مبكر لزيادة درجة تركيز اللاعبين والابتعاد تمامًا عن الإعلام والضغط الجماهيرى، ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو النادى جلسة خلال ساعات مع اللاعبين لتحفيزهم والشد من أزرهم.

على الجانب الآخر، وضع مدرب الأحمال الجديد بالزمالك برنامجا خاصا للاعبين الدوليين بعد انتهاء المعسكرات المختلفة، وذلك لتجنب الإصابات والإرهاق لهم، خاصة أن ميتشو ينوى الاعتماد عليهم فى التشكيل الأساسى أمام الأهلى سواء محمد عواد أو طارق حامد أو فرجانى ساسى أو محمود علاء، وينوى تخفيض المعدل البدنى لهم فى التدريبات خلال اليومين المقبلين حتى يصلوا لقمة لياقتهم البدنية أمام الأهلى وتجنب أى إصابة لهم فى التدريبات.

من جهة أخرى، تلقى نادى الزمالك رفضا من جهات الأمن بزيادة أعداد الجماهير فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر لها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان الكاف قد قرر إعادة المباراة بسبب أزمة نقل المباراة وتعديل موعدها وهو ما رفضه النادى السنغالى ليغيب عن حضور المباراة، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقى إعادتها لإقامة 3 مباريات فى البطولة المحلية للدورى المصرى فى نفس توقيت الموعد المحدد للمباراة أولاً.