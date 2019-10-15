شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت تماثل رمضان صبحى للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تماثله للشفاء بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبى، فى المباراة الودية التى أقيمت الأحد الماضى أمام جنوب إفريقيا، وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع الفريق فى المباريات بشكل طبيعى بعدما حصل على قسط كاف من الراحة بسبب شعوره بالإجهاد.

فيما يواصل الفريق الأول استعداداته لمواجهة الزمالك الهامة، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، تحت إشراف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، وجهازه المعاون. يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه مجلس الأهلى تجديد رفضه تأجيل مواجهة القمة.

واستعد الأهلى للمباريات المقبلة فى الدورى من خلال التدريبات اليومية على ملعب التتش، والمباراة الودية التى أقيمت أمس الأول، الاثنين، أمام الإعلاميين، والتى دفع خلالها الجهاز الفنى بجميع اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم.

ووفقا لأجندة رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه ابتداء من أمس الثلاثاء، وحتى غدٍ الخميس، فى الخامسة مساء، فيما يؤدى الفريق مرانه يوم الجمعة المقبل فى الثالثة عصرا.

كما استقر رينيه فايل على موعد معسكر الفريق قبل مباراة القمة مع الزمالك، وحدد فايلر بعد غد «الجمعة» موعدا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول فى معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق، استعدادا لمباراة الزمالك، وذلك وفقا لجدول مواعيد تدريبات الفريق فى الفترة المقبلة.

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ويدخل الأهلى مباراة القمة المقبلة وهو متصدر ترتيب جدول مسابقة الدورى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى ثلاث مباريات.

فيما يواصل محمود متولى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتخلص من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك، والتى أقيمت يوم 20 سبتمبر الماضى.

ويؤدى متولى جلسة فى الجيم، إلى جانب بعض الفقرات التأهيلية فى ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائى التأهيل بالنادى.

وكان متولى قد اشتكى من إصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، وكشفت نتائج الأشعة الأخيرة التى أجراها عن حدوث التئام بنسبة 85%، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى للتعافى من الإصابة بشكل كامل، تمهيدا لعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، وذلك فى غضون 3 أسابيع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى فضل فيه الجهاز الفنى عدم الدفع بعمرو السولية، فى ودية الإعلاميين، لعدم المجازفة باللاعب العائد من الإصابة، والذى شارك الأحد الماضى فقط فى المران الجماعى.

واكتفى الجهاز الفنى بتنفيذ السولية لبرنامج بدنى، أمس، تحت قيادة توماس بينكيل، مخطط الأحمال، حيث خاض اللاعب جلسة فى الجيم قبل أن يؤدى تدريبات منفردة على مدار ساعة لتجهيزه بدنيا.

وسبق أن أعلن الجهاز الفنى والطبى جاهزية عمرو السولية، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة أسوان بجزع فى الرباط الخارجى للكاحل.