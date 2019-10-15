شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تُقرب «سولشاير» من الرحيل عن اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش فريق مانشستر يونايتد موسمًا من أسوأ مواسمه على الإطلاق، تحت قيادة النرويجى أولى جونار سولشاير، حيث حقق نتائج سلبية بمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، ويحتل حاليًا المركز الثانى عشر برصيد 9 نقاط، جمعها خلال 8 جولات ببطولة الدورى، فاز فى 2، وتعادل فى 3، وخسر فى 3.

وهاجمت جماهير نادى مانشستر يونايتد إدارة النادى بسبب سولشاير، حيث طالبت بضرورة البحث عن مدير فنى مخضرم يقود سفينة الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم ومحاولة الحصول على مركز مؤهل لدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، إن هناك أزمة جديدة تدور فى الأفق بين سولشاير وإدارة مانشستر يونايتد، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث طلب المدير الفنى النرويجى قائمة ضمت أسماء 6 لاعبين لتدعيم صفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن سولشاير أعطى إد ووداورد، نائب الرئيس التنفيذى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، قائمة مكونة من 6 لاعبين للتعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوى، وهو ما تم رفضه من جانب إدارة الشياطين الحمر، حيث ترفض تنفيذ طلبات المدير الفنى بسبب اقتراب رحيله وقدوم أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس السابق، وشملت القائمة الثنائى الفرنسى موسى ديمبلى، لاعب نادى ليون، والكرواتى ماريو ماندزوكيتش، نجم يوفنتوس الإيطالى.

وتابعت أن يونايتد أرسل بالفعل كشافة إلى فرنسا لمتابعة ديمبلى هذا الموسم، كما توصل لاتفاق شفهى مع يوفنتوس لاستقطاب ماندزوكيتش خلال يناير المقبل، ولكنه لن يعطى سولشاير فرصة استكمال عقده خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن يقوم مانشستر يونايتد بصفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، وذلك بسبب زيادة الإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فى السياق نفسه، فتحت جماهير مانشستر يونايتد النار على إدارة النادى واللاعبين بعدما نشر الشياطين الحمر سجلاته المالية، من ضمنها إجمالى رواتب لاعبيه لهذا الموسم، والذى بلغ 332 مليون جنيه إسترلينى، وهو أعلى رواتب فى سجل نادٍ بتاريخ البريميرليج. يرى السويدى فيكتور ليندلوف، مدافع مانشستر يونايتد، أن مدرب الشياطين الحمر، أولى جونار سولشاير، لا يعانى من أى خطورة محتملة على منصبه، فى ظل التكهنات المنتشرة بشأن احتمالية إقالته.

ويعانى مانشستر يونايتد من أسوأ بداية له للموسم منذ 30 عامًا، حيث يحتل المركز الـ12 فى جدول الترتيب وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط، و15 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر.

وخسر اليونايتد فى آخر مباراة بالدورى قبل التوقف الدولى أمام نيوكاسل، وهى الهزيمة الثالثة للفريق هذا الموسم، ما وضع سولشاير فى موقف صعب، خاصة أنه ينتظر مواجهة ليفربول، الأحد المقبل.

وقال ليندلوف، فى تصريحات لصحيفة «Expressen» السويدية: هو مدرب جيد للغاية، من السهل التحدث إليه ومناقشة الأمور معه، يتمتع بالتوازن، ويعرف متى يتوجب عليه التعامل بعنف ومتى يتوجب عليه التعامل بهدوء.

وأضاف: سبق أن تواجد فى هذا النادى كلاعب، ويعرف جيدًا سبل النجاح، ويسيطر الآن على الكثير من الأمور، تعتاد على الانتقادات عندما تتواجد فى اليونايتد، فكل الأمور تصبح أكبر، وهناك الكثير من الأشخاص يشاهدونك ويكتبون عن الفريق أكثر من أى ناد آخر، وأرجح بأنه لا يعانى من أى خطورة على مركزه.