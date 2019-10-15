شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يقترب من تدريب ليون الفرنسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية اقتراب رودى جارسيا، المدير الفنى لفريق أوليمبيك مارسيليا السابق، من تولى مهمة المدير الفنى لأوليمبيك ليون، خلفًا للبرازيلى سيلفينيو، الذى أقيل من منصبه، الأسبوع الماضى. وقالت الصحيفة، إن وكيل أعمال جارسيا تواجد فى محيط ملعب «جروباما ستاديوم»، أمس الأول، للتفاوض مع إدارة ليون على بنود التعاقد الذى سيمتد لصيف 2021. وأشارت إلى أن رودى جارسيا وصل أيضا ليون، ظهر أمس، ويقيم بأحد الفنادق القريبة من مقر النادى، حيث استقر على استقدام مساعد وحيد معه فى الجهاز المعاون.

ويمر ليون بفترة سيئة فى بطولة الدورى، حيث يحتل المركز الـ14 بجدول الترتيب بعد مرور 9 جولات، بينما جمع 4 نقاط فى أول جولتين بدورى أبطال أوروبا.

يذكر أن رئيس ليون كان قد دخل فى مفاوضات مكثفة مع البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، ولكنه رفض تدريب الفريق الفرنسى.