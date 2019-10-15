إيطاليا تمطر شباك ليشتنشتاين بخماسية نظيفة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

حقق منتخب إيطاليا فوزًا كبيرًا على مستضيفه ليشتنشتاين، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، اليوم الثلاثاء.



وافتتح فيديريكو بيرنادريسكي أهداف المباراة بالدقيقة 2، قبل أن يضيف أندريا بيلوتي الهدف الثاني بالدقيقة 70.

وسجل رومانيولي ثالث أهداف الأزوري في الدقيقة 77، فيما أحرز ستيفان الشعراوي الهدف الرابع بالدقيقة 82، ليختم بيلوتي النتيجة بهدف ثان له في الدقيقة 92.

وواصل المنتخب الإيطالي تصدره للمجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير.

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انتفاضة بيرنارديسكي

دخل منتخب ليشتنشتاين المباراة سريعًا، وكاد أن يباغت إيطاليا بهدف أول في الدقيقة الأولى، بعدما انفرد سالانوفيتش في الناحية اليسرى ليسدد ويبعدها الحارس سيريجو إلى ركلة ركنية.

ورد بيرنارديسكي سريعا فسجل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة الثانية، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى بيراجي في الناحية اليسري، ليمرر الكرة داخل المنطقة وتجد بيرنارديسكي الذي سدد بيسراه في الشباك.

وعاد بيرنارديسكي بتسديدة جديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها بالقدم اليسرى في أحضان بينجامين بوتشيل، حارس ليشتنشتاين.