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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
كروس
اقترب الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الاسباني من العودة الى الملاعب خلال الاسابيع المقبلة ومن بوابة الكلاسيكو امام برشلونة . صحيفة آس الإسبانية اكدت ان كروس بدأ بالتدريب منفردًا على العشب بالكرة ويشير كل شيء إلى أن النجم الألماني سيكون جاهزًا لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في 26اكتوبر الجاري على ملعب الكامب نو.
وكان كروس قد تعرض لإصابة في ساقه اليسرى أبعدته عن المشاركة دوليا مع المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولي الحالية. ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني .
وينتظر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عودة الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي جاريث بيل اللذين اصيبو معا في المباراة التي اقيمت بين المنتخبين ليكتمل صفوف الفريق قبل الكلاسيكو.
كانت هذه تفاصيل خبر توني كروس يعلن عودته من الاصابة وجاهزيته للكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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