قلب الإسماعيلي يعود للتدريبات من جديد...

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وشارك باهر المحمدي فى جانب من المران تحضيرا لاستئناف المسابقة حيث يستعد الفريق لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية ، لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.
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