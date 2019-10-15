شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يعقد إجتماعاً لمناقشة استعدادات المنتخبات للبطولات الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تشكيل لجنة لتخفيف الأعباء على الأندية التى تمر بأزمات مالية ، يرأسها مؤمن صفا أمين الصندوق ومكونة من نبيل خشبة عضو مجلس الإدارة و عدد من ممثلى أندية الأقاليم .
ياتى ذلك فى إطار الاستجابة لطلب بعض أندية الأقاليم واللذين تقدموا به فى الجمعية العمومية الأخيرة التى عقدت يوم 4 أكتوبر الجارى .
يذكر أن عمومية اليد وافقت مؤخرا على إلغاء بند الـ 8 سنوات و عودة اختيار رؤساء المناطق بالتعيين مجددا .
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