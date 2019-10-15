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حسين الشحات أفضل لاعب فى الأهلي لشهر سبتمبر...

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جدة - عمرو شويل حصل حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى، على لقب نسر شهر سبتبمر فى القلعة الحمراء، وذلك بعد الأداء المميز الذى قدمه اللاعب مع المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة.

 

وأعلنت الصفحة الرسمية للأهلى عن حصول الشحات على لقب نسر شهر سبتمبر، بعدما شارك فى ثلاث مباريات بالدورى، بمعدل 186 دقيقة، أحرز خلالهما هدفين فى شباك الإنتاج الحربى وأسوان، كما صنع هدف.

 

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ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وهى القمة رقم 119 بين القطبين فى الدورى.

 


حسين الشحات

 

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