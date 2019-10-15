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شكرا لقرائتكم حسين الشحات أفضل لاعب فى الأهلي لشهر سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وهى القمة رقم 119 بين القطبين فى الدورى.
حسين الشحات
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