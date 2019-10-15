شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يشارك في عزاء اللواء حسن مسعود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على المشاركة في مراسم عزاء المغفور له بإذن الله اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر، والذي أقيم بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وحرصت قيادات النادي الأهلي التنفيذية والرياضية على المشاركة في مراسم عزاء مدير فرع مدينة نصر الراحل وجاء حضور الخطيب عزاء مدير فرع مدينة نصر بعد حضور رئيس الاهلي وعدداً من مسئولي النادي عزاء والدة علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة الأسبق بالاهلي الذى أقيم مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأهلي يشارك في عزاء اللواء حسن مسعود... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.