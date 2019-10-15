شكرا لقرائتكم استقبال حافل لمنتخب الفروسية بمطار القاهرة بعد الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مطار القاهرة الدولي استقبال حافل لمنتخب الفروسية العائد من المغرب بعد الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لأول مرة منذ 60 عاما حيث كان أخر تأهل لمنتخب الفروسية للأولمبياد عام 1960.

3b748378-1831-4633-81c9-300764a7220b عادت البعثة اليوم برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية. Advertisements تضم قائمة فرسان مصر أصحاب الإنجاز كلا من محمد طاهر زيادة ونائل نصار وسامح الدهان وعبد القادر سعيد والذي نجحوا في تحقيق اللقب الإفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو وسط منافسة شرسة من ١٧ دولة وبأفضل الفرسان. كان في إستقبال بعثة مصر أسر اللاعبين وعدد من لاعبي الفروسية حاملين الورود لتكريم أبطال مصر بهذا الإنجاز الكبير.

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