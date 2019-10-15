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شكرا لقرائتكم استقبال حافل لمنتخب الفروسية بمطار القاهرة بعد الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
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عادت البعثة اليوم برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
تضم قائمة فرسان مصر أصحاب الإنجاز كلا من محمد طاهر زيادة ونائل نصار وسامح الدهان وعبد القادر سعيد والذي نجحوا في تحقيق اللقب الإفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو وسط منافسة شرسة من ١٧ دولة وبأفضل الفرسان.
كان في إستقبال بعثة مصر أسر اللاعبين وعدد من لاعبي الفروسية حاملين الورود لتكريم أبطال مصر بهذا الإنجاز الكبير.
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