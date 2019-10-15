شكرا لقرائتكم منتخب الجزائر يهزم كولومبيا بثلاثية في لقاء ودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب الجزائري على نظيره الكولومبي 3 - صفر يوم الثلاثاء، في مباراة ودية دولية التي جمعتهما، ضمن تحضيرات الفريقين للمنافسات المقبلة.
وتقدم بغداد بونجاح للمنتخب الجزائري بالهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف قائد الفريق رياض محرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و 64.
وكان المنتخب الجزائري تعادل وديًا في بداية الأسبوع الجاري مع منتخب الكونغو 1-1 ، فيما تعادل المنتخب الكولومبي سلبيًا مع مضيفه التشيلي.
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