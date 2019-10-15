إسبانيا إلى نهائيات كأس أوروبا بتعادلها مع السويد









اسماء السيد - تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 بتعادله مع مضيفه السويدي 1-1 الثلاثاء في سولنا في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.

وكانت السويد في طريقها إلى إلحاق الخسارة الأولى بإسبانيا في التصفيات عندما تقدمت بهدف لمهاجم كراسنودار الروسي ماركوس بيرغ (50)، لكن البديل رودريغو مورينو نجح في إدراك التعادل (90+2) لإسبانيا التي عززت موقعها في الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط أمام السويد ورومانيا التي سقطت في فخ التعادل أمام ضيفتها النروج 1-1 أيضا.

وباتت إسبانيا سادس منتخب يبلغ النهائيات بعد بلجيكا وايطاليا وروسيا وبولندا وأوكرانيا التي ضمنت تأهلها في الايام الماضية.

ملخص مباراة إسبانيا والسويد: