ميسي و رونالدو .. لم يتغيبا عن تشكيلة "الفيفا" منذ عام 2007









اسماء السيد - دأب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عام 2005 على اختيار التشكيلة المثالية في كل موسم رياضي للاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية .

هذا وشهدت النسخة الأولى غياب المهاجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي و البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة الفيفا لموسمي (2004-2005) و (2005-2006) لأنهما لم يكونا ضمن خريطة النجوم المتألقة في تلك الفترة امام بقية الاسماء الوازنة مثل البرازيليين رونالدينيو و ريكاردو كاكا ، و الفرنسي زين الدين زيدان و الكاميروني صامويل ايتو والأوكراني أندري شيفتشينكو.

هذا وتواجد ميسي ورونالدو في تشكيلة "الفيفا" منذ نسخة الموسم الرياضي (2006-2007) عندما قدم كل منهما عروضاً فنية كبيرة ، حيث سجل ميسي هدفاً خرافياً لصالح برشلونة الإسباني ، كما قاد بلاده لبلوغ نهائي كوبا أميركا ، فيما ساهم رونالدو بإحراز نادي مانشستر يونايتد لأول ألقابه في الدوري الإنكليزي منذ ثلاثة مواسم ، منهياً بذلك سيطرة ناديي أرسنال و تشيلسي على لقب البطولة.

وباستثناء الحارس الإيطالي جيان لويجي بوفون الذي لا يزال يواصل الركض مع نادي يوفنتوس الإيطالي ، فإن بقية اللاعبين الذين تواجدوا مع ميسي و رونالدو في التشكيلة المثالية ، قد علقوا أحذيتهم وأعلنوا اعتزالهم كرة القدم.

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ونجح الثنائي (الأرجنتيني والبرتغالي) في الاحتفاظ بتواجدهما في التشكيلة المثالية خلال 13 عاماً ، وهي الفترة التي عرفت احتكارهما لجائزتي "ذا بيست" و "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم ، باستثناء النسخة الأولى عام 2007 التي عرفت تتويج البرازيلي ريكاردو كاكا ، وأيضاً نسخة عام 2018 التي توج بها الكرواتي لوكا مودريتش.

ويُعزى تواجد ميسي و رونالدو بإنتظام في التشكيلة المثالية ، الى إرتفاع أدائهما من موسم لآخر دون ان يتأثرا بعامل التقدم في السن وتجاوزهما سن الثلاثين عاماً ، في الوقت الذي كان عامل السن أحد اهم أسباب أفول نجم بقية الأسماء.

ولان اختيار "الفيفا" لتشكيلة العام يأتي بنهاية كل موسم رياضي او بنهاية العام الميلادي، فإن اهم ما يميز حضور ميسي و رونالدو هو الرصيد التهديفي الكبير لكل منهما ، والذي يترجمه تتويج الأرجنتيني بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا بواقع ست مرات خلال هذه الفترة ، وتتويج البرتغالي بنفس الجائزة اربع مرات ، بالإضافة إلى هيمنتهما على المركزين الأول و الثاني في ترتيب الهدافين في أغلب المسابقات و البطولات التي يشاركان بها، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال أوروبا .

يشار الى أن الإسباني اندريس إنييستا لاعب وسط نادي برشلونة السابق من أكثر اللاعبين تواجداً مع ميسي و رونالدو في التشكيلة المثالية بواقع 9 مرات ، يليه مواطنه تشافي هيرنانديز بست مرات ثم الإسباني إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق بواقع خمس مرات.