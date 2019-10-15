والدة رابيو حصلت على أكثر من مليون يورو بعد انتقاله إلى يوفنتوس

اسماء السيد - حصلت فيرونيكا رابيو والدة الفرنسي أدريان رابيو و وكيلة أعماله على ما يقارب من مليون و 400 الف يورو نظير مساهمتها في انضمام ابنها إلى نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة.
وكان رابيو قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس في صفقة انتقال حر بعد انقضاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وبحسب ما اوردته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فيرونيكا ضمنت لابنها الحصول على راتب سنوي جيد قدره سبعة ملايين يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز نظير ما سيقدمه من مردوده فني خلال الأعوام الأربعة التي سيرتدي فيها قميص يوفنتوس ، و هو ما جعل حصتها من الصفقة تصل إلى مليون و 400 الف يورو ، في الوقت الذي تحصل وكيل اعمال لاعب الوسط الويلزي آرون رامزي على ثلاثة ملايين و 600 الف يورو ، رغم ان صفقته كانت أيضاً بنظام الانتقال الحر ، على اعتبار ان عقده مع نادي أرسنال قد انقضى في شهر يونيو الماضي.
يشار الى أنه في الوقت الذي حصل الوكيلان من الصفقتين على مبلغ خمسة ملايين يورو ، فإن ناديي باريس سان جيرمان و أرسنال لم يجنيا أي مبالغ مالية على اعتبار ان عقدي الثنائي كانا في نهايتهما.
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