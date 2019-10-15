قطر تحسم القمة الخليجية مع عُمان وتبتعد في الصدارة









اسماء السيد - ابتعد المنتخب القطري، بطل آسيا، أربع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بحسمه القمة الخليجية أمام جاره العُماني في صالحه 2-1 الثلاثاء، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكأس اسيا 2023 في الصين.

وعانى المنتخب القطري لتحقيق الفوز الثاني تواليا والثالث في التصفيات حيث بكر بالتسجيل عبر اكرم عفيف في الدقيقة الثالثة وأهدر له حسن الهيدوس ركلة جزاء في الدقيقة 25، وأدركت عمان التعادل عبر المندر العلوي في الدقيقة 64، قبل أن يسجل المعز علي هدف الفوز في الدقيقة 71.

ورفعت قطر رصيدها إلى عشر نقاط من أربع مباريات وألحقت الخسارة الأولى بعُمان في ثلاث مباريات وجمدت رصيدها عند ست نقاط في المركز الثاني.

وتفوق المنتخب القطري في الدقائق الاولى ونجح في خطف هدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق من عرضية الجناح الايمن يوسف عبد الرزاق داخل المنطقة قابلها عفيف داخل الشباك.

وشن المنتخب العُماني أول هجمة خطيرة بقيادة عبد العزيز المقبالي الذي انفرد وتصدى له سعد الدوسري وانقذ الكرة بصعوبة بالغة وأنقذ مرماه من هدف محقق (8).

وتشهد المباراة محاولات متبادلة اكثرها للمنتخب القطري بقيادة هدافه المعز علي الذي لم يكن موفقا واهدر الكثير من الفرص كان ابرزها انفراده بالمرمى لكن كرته اصطدمت بالحارس وتحولت ركنية (15).

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وحصلت قطر على ركلة جزاء أهدرها الهيدوس بتسديده الكرة زاحفة خارج المرمى (25).

وراوغ المعز علي اكثر من مدافع وانفرد وسدد كرة قوية تحولت من الدفاع الى ركنية لم تثمر (36)، وأهدر بعدها بأربع دقائق فرصة ذهبية من عرضية الظهير الايسر عبد الكريم حسن داخل المنطقة فتابعها من مسافة قريبة بجوار القائم (40).

وكانت عمان الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وانفرد المقبالي مرة اخرى وكان قريبا من التعديل لولا تدخل طارق سلمان في الوقت المناسب عندما حول الكرة إلى ركنية (50)، قبل أن ينجح العلوي في هز شباك قطر من مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة أفلتت من يدي سعد الدوسري (64).

واستعاد المنتخب القطري سيطرته وترجمها إلى هدف الفوز عبر المعز علي الذي تلقى كرة داخل المنطقة فسددها من زاوية صعبة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس العماني فايز الرشيدي (71).وفي المجموعة ذاتها، تعادلت الهند مع ضيفتها بنغلادش 1-1، فرفعت الاولى رصيدها إلى نقطتين في المركز الرابع قبل الأخير، وكسبت الثانية نقطتها الأولى بعد هزيمتين متتاليتين.

ملخص مباراة قطر وعمان: