تعادل ودي مخيب للكويت مع تركمانستان









اسماء السيد - اكتفى منتخب الكويت بتعادل مخيب مع ضيفه التركمانستاني 1-1 الثلاثاء في مباراة دولية ودية في كرة القدم على استاد جابر الدولي، وذلك في اطار استعدادات الطرفين للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل للكويت عمر حبيتر (81) بعدما تقدمت تركمانستان عبر ارسلانميرات امانوف (71).

وتستعد الكويت، التي استدعى مدربها ثامر عناد عددا من الوجوه الجديدة، للمباراة المقبلة في التصفيات امام تايوان والمقررة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتحتل الكويت المركز الثالث في المجموعة الثانية بأربع نقاط من 3 مباريات خلف أستراليا المتصدرة (9 من 3) والاْردن (7 من 3) وأمام نيبال (3 من 4) وتايوان (صفر من 3).

اما تركمانستان فتشغل المركز الرابع في المجموعة الثامنة (3 من 3) خلف كوريا الشمالية (7 من 3) وكوريا الجنوبية (7 من 3) ولبنان (6 من 3)، وامام سريلانكا (صفر من 4)، وهي تستقبل في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل كوريا الشمالية.

وفي ظل اراحة 7 من العناصر الاساسية لأسباب مختلفة، منح الجهاز الفني لـ "الأزرق" الفرصة الى عدد من الوجوه الجديدة، بالاضافة الى اخرى لم تحصل على فرص كثيرة للعب أخيراً.

بدأ "الازرق" اللقاء ضاغطاً وكاد عبدالله البريكي يفتتح التسجيل مبكراً لكن تسديدته مرت قريبة جداً من القائم (6)، ثم أتبعها يوسف ناصر بركلة حرة قوية ابعدها الحارس باتير باباييف بصعوبة (17)، قبل ان يعود ليبعد ركلة اخرى من فهد الانصاري كادت تخدعه بعدما ارتطمت بالارض (25).

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وانقذ القائم التركمانستاني هدفاً محققاً بعد مجهود فردي رائع للبريكي وتسديدة من ناصر (28).

وفي اول تهديد للضيوف، امسك عبدالغفور كرة من ركلة حرة على مرتين (35)، ثم سدد ميكان ساباروف ركلة اخرى ابعدها عبدالغفور (39).

وفي بداية الشوط الثاني، اشرك عناد الحارس حسين كنكوني مقابل أربعة تبديلات للضيوف الذين كانوا قريبين من هدف ثان منذ الثواني الأولى لولا يقظة الحارس البديل (48).

وأجرى بعدها مدرب الكويت عدة تبديلات بحثا عن التقدم لكن الهدف كاد يأتي من الجهة المقابلة عبر البديل ارسلانميرات امانوف الذي ازعج الدفاع الكويت وتمكن من احراز هدف التقدم لتركمانستان مستغلاً سوء تنظيم الدفاع للانفراد والتسديد في الزاوية البعيدة لمرمى كنكوني (71).

لكن البديل حبيتر نجح في في ادراك التعادل بتسديدة جميلة من خارج المنطقة على يسار باباييف (81).

وكاد النشط عيد الرشيدي ان يضيف الهدف التقدم لكن محاولته وجدت في طريقها الحارس (84).

أهداف المباراة: