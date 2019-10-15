باهر المحمدي ينتظم في تدريبات الإسماعيلي استعدادًا للحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى عودة قلب دفاع الفريق باهر المحمدى بعد تواجده ضمن صفوف المنتخب الوطنى الأول والذى خاض مباراة ودية مع نظيره البتسوانى تحت قيادة فنية جديدة يترأسها حسام البدرى، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون.
وشارك باهر المحمدي فى جانب من المران تحضيرًا لاستئناف المسابقة حيث يستعد الفريق لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية، لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.
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