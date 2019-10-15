شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يقدم واجب العزاء فى مدير فرع مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على المشاركة في عزاء اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر، الذي أقيم بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وحرصت قيادات النادي الأهلي التنفيذية والرياضية على المشاركة في مراسم عزاء مدير فرع مدينة نصر الراحل وجاء حضور الخطيب عزاء مدير فرع مدينة نصر بعد حضور رئيس الأهلي وعددا من مسئولي النادي عزاء والدة علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة الأسبق بالأهلي الذى أقيم مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية.

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