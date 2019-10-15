شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15/10/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة التي جاء في مقدمتها انتظام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. صور.. البدري وشوبير وطولان ولاعبو الأهلي في عزاء والدة علاء عبد الصادق حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلي المقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية. أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي ضم 20 لاعبا لقائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق بالعين السخنة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل في ملعب الجيش بالسويس في رابع جولات الدوري. واصل مروان محسن، مهاجم الأهلى تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلي، على هامش مران ألفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش خاض الثنائي عبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبا فريق الكرة بالنادي بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف دوسان ستوجنوفيش المدرب العام للفريق، وذلك قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي. Advertisements أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن مباراة اعتزاله ستكون خلال شهر أبريل أو مايو المقبل، وأن المباراة ستضم أكبر لاعبين وأندية في العالم تلقى اتحاد الكرة أكثر من اعتذار من حكام أوروبا عن عدم الحضور إلى مصر يوم السبت المقبل لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى العام. أكد حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب الكرة النسائية، أن هناك العديد من اللاعبات في حسابات الجهاز الفني وأن الفترة المقبلة ستشهد ضم بعض الاسماء الجديدة للوقوف علي مستواهن. انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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