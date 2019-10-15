شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد راحة من تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة بالزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري المصري، بعد عودة اللاعبين الدوليين عقب المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

وحصل طارق حامد لاعب وسط الفريق على راحة من تدريبات الفريق بعد مشاركته في مباراة المنتخب، ومن المقرر أن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق غدًا الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020)

فيما شارك خماسي الزمالك محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وعمر السعيد وطارق حامد مع منتخب مصر في مواجهة بتسوانا الودية على استاد برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة (1-0) أمس الإثنين.

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وأدى الثنائي عبد الله جمعة ومحمود علاء تدريبات استشفائية تحت إشراف دوسان ستوجنوفيش، المدرب العام للفريق، قبل انطلاق المران بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات التأهيلية.

كما انتظم لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي بعد وصوله أمس الإثنين إلى القاهرة قادمًا من تونس، بعد مشاركته في المباراة الودية مع المنتخب التونسي أمام نظيره الكاميروني.