شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: لا مجال للمجاملات فى اليد.. وعمر سامي حارس متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أنه ليس له أية معرفة شخصية تجمعه بأمل مبدى رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية حتى يتم مجاملة ابنها في منتخب 2002 .

وقال نصر إن عمر سامي لاعب منتخب الناشئين ابن أمل مبدي حارس على أعلى مستوى وضغوط المشككين لن تمنعه من الاستمرار في المنتخب.

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وقال نصر إن نجاحات اتحاد اليد الأخيرة بحصول منتخب الناشئين على لقب كأس العالم والشباب على برونزية مونديال إسبانيا خير دليل على سير الاتحاد في الطريق الصحيح .

وأضاف نصر أن اتحاد اليد لا يوجد به أى مجال للمجاملات، مشيرًا إلى أن اختيارات اللاعبين تتم وفقًا لرؤية فنية من خلال الأجهزة الفنية وهذا ما ظهر خلال الفترة الماضية ما أدى إلى حصول الناشئين على لقب المونديال والشباب على برونزية كأس العالم.