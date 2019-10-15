شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك وميتشو يعقد جلسة مع بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك ساسي في التدريبات الجماعية للفريق عقب وصوله أمس الإثنين إلى القاهرة قادمًا من تونس، وذلك بعد مشاركته في المباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة.

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من ناحية أخرى عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي لاعبا الفريق وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادي.

وقام ميتشو بالحديث مع الثنائي في بعض الأمور الفنية خاصة أن الخواجة الصربى يعتمد على اللاعبين منذ حضوره لتدريب قلعة ميت عقبة .