شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا.. نجم كروي.. وداعم للاعبي الزمالك في الألعاب الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن موهبته الفنية التى لا يختلف عليها أحد يبقي محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك واحدًا من أهم نجوم الكرة المصرية الذين تعول عليهم الجماهير في دعم زملائه وقت الشدة.. وله دور أيضًا في مساندة لاعبي الزمالك بمختلف الألعاب الأخرى كونه أحد أبناء القلعة البيضاء المُخلصين.

شيكابالا له قيمة كبيرة فى قلوب الجماهير بل والنجوم الصغار في كرة القدم والتى تتخذه قدوة ومثال للإصرار والتفانى فى حب البيت الأبيض.

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أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك قال إن الفهد الأسمر شيكابالا سيحضر صباح غدٍ الأربعاء إلى مطار القاهرة من أجل استقبال بعثة فريق اليد الحاصل على لقب البطولة الأفريقية للأندية للمرة الـ12 فى تاريخه والثالثة على التوالى على حساب سبورتنج بنتيجة 33 / 31.

إعلان أمير مرتضى حضور شيكابالا مراسم استقبال بعثة فريق اليد ليست اللافتة الأولى التى يُقدم عليها الفهد الأسمر لدعم لاعبي الأبيض في شتى الألعاب فقد سبق وأقدم شيكا على تصرفات مُماثلة من أجل دعم نجوم الألعاب الأخرى في الزمالك.

سبق له حضور نهائى دورى السلة المنقضى بين الزمالك والجزيرة والذى فاز فيه الأبيض بنتيجة (87-66)، على صالة نادي 6 أكتوبر ضمن المباراة الحاسمة في السلسلة النهائية لدوري السوبر لتشجيع الفريق.