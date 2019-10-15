شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يُشكّل لجنة لتخفيف الأعباء على الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد اليوم الثلاثاء اجتماعًا للمجلس لمناقشة عدد من الأمور المهمة أبرزها استعدادات المنتخبات للبطولات الدولية المختلفة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تشكيل لجنة لتخفيف الأعباء على الأندية التي تمر بأزمات مالية، يرأسها مؤمن صفا أمين الصندوق ومكونة من نبيل خشبة عضو مجلس الإدارة وعدد من ممثلي أندية الأقاليم .

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يأتي ذلك في إطار الاستجابة لطلب بعض أندية الأقاليم التي تقدمت به فى الجمعية العمومية الأخيرة التى عقدت يوم 4 أكتوبر الجارى .

يذكر أن عمومية اليد وافقت مؤخرًا على إلغاء بند الـ8 سنوات وعودة اختيار رؤساء المناطق بالتعيين مجددًا .