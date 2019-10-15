شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استقبال بالورود لمنتخب الفروسية بعد التأهل لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي استقبالا حافلاً لمنتخب الفروسية العائد من المغرب بعد الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لأول مرة منذ 60 عامًا حيث كان آخر تأهل لمنتخب الفروسية للأولمبياد عام 1960.

عادت البعثة اليوم برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

تضم قائمة فرسان مصر أصحاب الإنجاز كلاً من محمد طاهر زيادة ونائل نصار وسامح الدهان وعبد القادر سعيد والذين نجحوا في تحقيق اللقب الأفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو وسط منافسة شرسة من ١٧ دولة وبأفضل الفرسان.

كان في استقبال بعثة مصر أسر اللاعبين وعدد من لاعبي الفروسية حاملين الورود لتكريم أبطال مصر بهذا الإنجاز الكبير.