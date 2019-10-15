شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مشترك لمنتخبى مصر والإمارات للسلاح فى المركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخبا مصر والإمارات لسلاح الشيش معسكرًا تدريبيًا مشتركًا في المركز الأولمبى بالمعادي، لمدة أسبوع، استعدادًا لمشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة الخليج بالكويت خلال الفترة المقبلة.
ويأتي المعسكر التدريبي المشترك بين المنتخبين ضمن البروتوكول التعاون بين الاتحادي المصري والاماراتي سواء في المعسكرات للاعبين أو التحكيم أو دورات للمدربين .
وطلب المنتخب الإماراتي بخوض معسكر مع منتخب مصر قبل المشاركة في بطولة الخليج للسلاح .
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