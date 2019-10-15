بالفيديو.. ميدو: جمهور الأهلي بيكرر خطأ الزملكاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قال أحمد حسام "ميدو" نجم فريق الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة إن جمهور الأهلي تعجل الحكم على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، رغم بدايته المميزة.

وأضاف ميدو في برنامج "نجوم الفانتازي" الذي يذاع عبر "يلا كورة" أن جمهور الأهلي كرر الخطأ الذي ارتكبه جمهور الزمالك في تعجله بالإشادة بالمدير الفني الصربي ميتشو، بعد 3 مباريات فقط قاد خلالها الفريق بتميز.

Advertisements

وأكمل نجم الزمالك الأسبق، الذي تألق بقمصان فرق اوروبية عديدة أبرزها توتنهام هوتسبر الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي ومارسيليا الفرنسي أن المدير الفني يحتاج لما يقرب من 20 مباراة للحكم على أنه قادر على صناعة تاريخ مع فريقه، وليس من المنطقي أن يضع جمهور الأهلي فايلر على طريق البرتغالي مانويل جوزيه بسبب فوز الفريق في مباريات معدودة تحت قيادته.

وقاد فايلر الأهلي للفوز بثلاث مواجهات متتالية على سموحة، الإنتاج الحربي وأسوان في الدوري المصري الممتاز، لينفرد بصدارة جدول الترتيب، كما قاد الفريق للتأهل لدور الستة عشر "المجموعات" في دوري أبطال أفريقيا.