في رسالة للاعبي الزمالك.. مرتضى منصور: استعدوا للقمة أيًا كان موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه مساء اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لملاقاة الأهلي.

وتحدث منصور مع لاعبي الزمالك، في تصريحات نقلها مراسل الخليج 365، حيث طالبهم بضرورة بذل أقصى جهد لديهم في الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك للاعبيه: "استعدوا لمباراة القمة ولا تشغلوا أنفسكم بما يقال في وسائل الإعلام عن موعدها، كونوا جاهزين لها سواء أقيمت السبت أو تم تأجيلها".

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وأضاف: "عليكم ألا تستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي ولا تنشروا أي شيء عليها، وكل لاعب له مستحقات متأخرة سيحصل عليها".

وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى إنه سيتم صرف مستحقات اللاعبين بحد أقصى غدًا الأربعاء والتي ستتضمن مقدمات العقود والرواتب الشهرية للاعبين.

الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لملاقاة الأهلي يوم السبت القادم، في مباراة القمة المصرية التي تقام ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.