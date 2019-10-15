الشامي يتحدث لمصراوي عن منافسة الإسماعيلي للقطبين.. وتعرضه للظلم في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أصبح محمد الشامي أحد العناصر الأساسية والهامة لدى الجهاز الفني للإسماعيلي وجماهيره وذلك منذ قدومه للنادي في يناير الماضي ومن خلال تألقه في المباريات.

وحرص الخليج 365 على إجراء حوار مع اللاعب المميز لمعرفة سبب تألقه مؤخرا مع الإسماعيلي وسبب رحيله عن الزمالك وطموح الدراويش هذا الموسم.

ما تقيمك بتجربتك مع الإسماعيلي حتى الآن؟

في البداية انضمامي الاسماعيلي في يناير الماضي "كنت ناسي الكورة"، ولكن نجحت أن أعود بشكل تدريجي لمستواي المعتاد، نعم هناك أفضل ولكن خلال الفترة المقبلة سأعود بنسبة ١٠٠٪ سواء فنيا أو بدنيا.

كيف ترى شكل الإسماعيلي هذا الموسم؟

الموسم الماضي كان صعب على الجماهير في الإسماعيلية، ولكن الموسم الحالي الوضع اختلف الجميع يريد تحقيق حدث يسعد الجماهير سواء بالفوز ببطولة أو الحصول على مركز في المربع الذهبي والمشاركة في افريقيا الموسم المقبل.

لماذا لم تظهر بمستواك المعتاد مع الزمالك؟

بسبب عدم حصولي على فرصة كاملة للعب، تعرضت للظلم داخل القلعة البيضاء، وعدم الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، ولم يتم الصبر علي نهائيا عكس لاعبين آخرين.

بمعنى؟

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تعاقد الزمالك معي من المصري وكان عمري وقتها ٢٠ عاما، وكان الجميع وقتها يتحدث عني ويشيد بقدراتي، وعندما انضممت للفريق لم أشارك سوى في أربع مباريات في الموسم ولم أشارك في افريقيا، وهناك لاعبين يتم الصبر عليهم موسمين واثنان، لذلك طلبت الرحيل.

ما طموحاتك في الفترة المقبلة؟

حلم حياتي أن انضم لمنتخب مصر، حسام البدري مدير فني كبير جدا وعادل واثق أنه سيمنح الفرصة لجميع اللاعبين الذي يستحقون ارتداء قميص منتخب مصر، وذلك عبر بوابة الدراويش.

ماذا عن الجهاز الفني الدراويش؟

انفذ جميع تعليمات المدير الفني ويمنحني الثقة الكاملة وبكامل حريتي في الملعب، المدير الفني يمتلك فكر نسعى لتنفيذه خاصة وأن الجميع في الفريق يسعى للفوز في كل مباراة.

الإسماعيلي قادر على منافسة الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

نعم.. الإسماعيلي قادر هذا الموسم، وننوي المنافسة على المراكز الاولى، الإدارة تدعمنا ماديا ومعنويا، ودعمت الفريق في بداية الموسم بلاعبين مميزين مثل دونجا ومدبولي ونسعى لتحقيق ذلك.

ماذا عن البطولة العربية؟

بطولة في غاية الصعوبة، مشاركة الاسماعيلي بها شيء جيد جداً، يمنحنا الخبرات العربية ويؤهلنا جيدا للدوري من خلال الاحتكاك بالفرق الكبيرة في البطولة العربية، بكل تأكيد الاسماعيلي يستفاد ويفيد البطولة من خلال اسمه العريق وجماهيره الكبيرة.