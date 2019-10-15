بالأرقام.. رمضان صبحي يتوهج قبل موقعة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

توهج رمضان صبحي لاعب الأهلي بشكل لافت مع انطلاقة الموسم الحالي (2019-2020)، حيث كانت ثلاث مباريات كافية لتجاوز عدد أهدافه مع الفريق في الموسم الماضي (2018-2019).

افتتح رمضان أهدافه مع الأهلي بتسجيل أول هدف لفريقه في الدوري أمام سموحة، قبل التوقيع على ثاني أهدافه في مباراة الإنتاج الحربي، ليسجل للمباراة الثالثة على التوالي أمام أسوان بالجولة الماضية.

ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بالدوري وضعت رمضان على قائمة هدافي النسخة الحالية للمسابقة، بالتساوي مع زميله السابق عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز بعد مرور ثلاث جولات فقط للمسابقة.

وشارك رمضان صبحي في ست مباريات مع الأهلي من أصل ثماني مواجهات لعبها المارد الأحمر هذا الموسم، بواقع ثلاث مباريات في الدوري، مباراتين في دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر المصري.

ونجح رمضان خلال الست مباريات في تسجيل ثلاثة أهداف -جميعهم في الدوري المصري- وصناعة هدفين -أحدهما في الدوري والآخر في السوبر المصري- ليصبح أحد أهم لاعبي الأهلي بالموسم الجاري.

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يأتي هذا في الوقت الذي خاض فيه اللاعب 31 مباراة في الموسم الماضي، بواقع 27 مباراة مع الأهلي وأربعة مع هدرسفيلد الإنجليزي، ولم يسجل سوى هدفين مع صناعة أربعة أهداف طوال الموسم.

صاحب الـ22 عامًا ظهر بأداء مختلف هذا الموسم، وقد يعود الفضل في ذلك إلى المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي يحرص دائمًا على الاجتماع به في تدريبات الأهلي ومنحه بعض التعليمات الفنية لتطبيقها.

وعلى الصعيد الدولي، سجل صاحب القميص رقم 10 مع المنتخب الأولمبي هدفين في شباك كل من السعودية وجنوب إفريقيا وديًا، في حين أنه ضمن حسابات حسام البدري للعودة إلى المنتخب الأول.

ويسعى رمضان لاستمرار تألقه في المباراة المقبلة أمام الزمالك بالدوري في القمة المرتقبة يوم السبت، خاصةً أنه لم يعرف طعم التسجيل من قبل ضد الفريق الأبيض في 11 مباراة، مكتفيًا بصناعة أربعة أهداف.

يُذكر أن الأهلي مدّد استعارة رمضان من ناديه هدرسفيلد هذا الصيف، ليصبح أغلى عقد استعارة في تاريخ مصر، إذ سيستمر اللاعب على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2020 مقابل 33.3 مليون جنيه.